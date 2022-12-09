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НовостиОбщество9 декабря 2022 15:22

Москвичей попросили перенести поездки после 20:00 на личных авто из-за восьмибалльных пробок

На ряде дорог по направлению в область затруднено движение из-за мелких ДТП и плохой видимости
Роман ПОЛОСИКОВ
Трудности в движении транспорта наблюдаются на ТТК, шоссе Энтузиастов, Садовом кольце, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на МКАД.

Трудности в движении транспорта наблюдаются на ТТК, шоссе Энтузиастов, Садовом кольце, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на МКАД.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восьмибалльные пробки сейчас наблюдаются в Москве по некоторым направлениям в область. Владельцев личного автотранспорта просят перенести поездки на более позднее время, об этом пишет Telegram-канал Дептранса.

На данный момент трудности в движении транспорта наблюдаются на ТТК, шоссе Энтузиастов, Садовом кольце, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на МКАД.

Основной причиной временных трудностей называют гололедицу и плохую видимость. Также мелкие ДТП и плановые работы на некоторых участках дорог заметно осложняют движение.

В департаменте призвали водителей быть более внимательными и соблюдать скоростной режим. В таких условиях стоит аккуратнее съезжать с эстакад и мостов, а также не отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU писал о том, что синоптик спрогнозировал увеличение снежного покрова примерно на 10-15 сантиметров. В эти выходные ожидается минусовая температура и обильный снегопад.