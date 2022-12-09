Молодого футболиста «Локомотива» Александра Касьяненко избили в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Некий неизвестный агрессор напал на молодого футболиста Александра Касьяненко, воспитанника футбольного клуба «Локомотив-Казанка». Он атаковал 20-летнего мужчину на Домодедовской улице в Москве. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

Как заявили в правоохранительных органах, Касьяненко обратился в полицию после того как на него напал неизвестный. Нападение случилось ещё 23 октября, якобы на почве некоего бытового конфликта. После того как агрессор избил футболиста - он поспешил скрыться с места преступления.

В полиции также подчеркнули, что злоумышленник уже задержан, его личность установлена. Подозреваемым в нападении оказался мужчина 1994 года рождения. Пока что ему выдали обязательство о явке, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ. В случае подтверждения виновности мужчины ему может грозить до трёх лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве несколько неизвестных напали на мигранта, распылив ему в лицо газовый баллончик и забрав сумку с 3 млн рублей.