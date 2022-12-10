Пожарный попал под обрушение перекрытий в горящей усадьбе Лопухиных в центре Москвы

Пожарный попал под обрушение перекрытий в горящей усадьбе Лопухиных конца XVII Фото: Александр ГЛУЗ

Пожарный попал под обрушение перекрытий в горящей усадьбе Лопухиных конца XVII века на Малом Знаменском переулке в Москве. Информация о ее состоянии не уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как пишет агентство «Москва», пострадавшего сотрудника МЧС вынесли из горящего здания коллеги, мужчину передали бригаде скорой помощи.

Как сообщал KP.RU, что утром 10 декабря возгорание произошло в старинной усадьбе около Пушкинского музея. Загорелись перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади 10 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступила в МЧС в 06:43. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Еще один пожар произошел накануне, 9 декабря, в строительном гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки». В результате ЧП погиб один человек – охранник магазина. Огонь остановили на площади 7 тыс. «квадратов». Здание практически выгорело. Ущерб от пожара оценивается в 20-30 млрд рублей. Причиной возгорания стали сварочные работы.