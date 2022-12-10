Площадь пожара в усадьбе Лопухиных в центре Москвы увеличилась до 50 кв. м

Площадь обрушений - 40 кв. метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадь возгорания в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII, расположенной в Малом Знаменском переулке, увеличилась до 50 квадратных метров. Площадь обрушения составляет 40 «квадратов», сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

Угроза перехода пламени на соседнее здание сохраняется. На месте работают сотрудники экстренных служб. Уточняется, что на чердаке постройки сработала пожарная сигнализация. Изначально, сотрудникам МЧС пришло сообщение о возгорании в одном из зданий ГМИИ им. Пушкина, однако там пожара не было.

По данным РЕН.ТВ, усадьба Лопухиных, в которой 10 декабря произошел пожар, находится на реконструкции.

Ранее KP.RU сообщал, что в старинной усадьбе Лопухиных в центре столицы произошел пожар. Загорелись перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади 10 квадратных метров. Пожарный попал под обрушение перекрытий горящего здания. Его передали медикам скорой помощи.