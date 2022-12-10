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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 6:25

Пожар в усадьбе Лопухиных конца XVII века в центре Москвы локализовали на площади 50 кв. м

Возгорание произошло утром 10 декабря
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Площадь возгорания составила 50 кв. метров. На месте работают экстренные службы

Площадь возгорания составила 50 кв. метров. На месте работают экстренные службы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар в усадьбе Лопухиных конца XVII локализовали на площади 50 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Старинная постройка располагается на Малом Знаменском переулке в центре Москвы.

Как сообщал KP.RU, сообщение о возгорании в старинной усадьбе поступило в экстренные службы в 09:43. Загорелись перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади 10 квадратных метров. На место ЧП отправили пожарные расчеты.

Затем площадь пожара увеличилась до 50 квадратных метров, а площадь обрушения – до 40 «квадратов». На чердаке постройки сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, в настоящий момент горящее здание находится на реконструкции.

Один из сотрудников МЧС попал под обрушение перекрытий горящего здания. Пострадавшего мужчину передали медикам скорой помощи. Причины случившегося устанавливаются.