Видео с места пожара в усадьбе Лопухиных в Москве появилось в сети

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб Фото: прокуратура Москвы

Утром 10 декабря произошел пожар в усадьбе Лопухиных конца XVII, расположенной в Малом Знаменской переулке в центре столицы. Видео горящего старинного здания появилось в сети.

Горели перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. На представленных кадрах видно, что от усадьбы идет густой серый дым. Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания в здании.

Как сообщал KP.RU, пожар в старинной усадьбе Лопухиных локализовали на площади 50 квадратных метров. Площадь обрушений составила 40 «квадратов». На месте продолжат работать пожарные. Один из сотрудников МЧС пострадал, он попал под обрушение в горящей постройки. Коллеги передали пострадавшего мужчину бригаде скорой помощи. Как выяснилось, усадьба в настоящий момент находится на реконструкции.