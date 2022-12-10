Актер Владимир Симонов призвал сохранить архитектурное наследие Москвы

Актер театра и кино Владимир Симонов. Фото: кадр из сериала «Граница. Таежный роман» (2000)

О важности архитектурного наследия Москвы в беседе с «Мослентой» заявил советский и российский актер театра и кино Владимир Симонов. По его словам, старые дома, особняки и иные постройки необходимо сохранять.

«Новые дома, новые дороги и новые тротуары можно построить везде. А здесь надо, чтобы как было», — подчеркнул артист. Он отметил, что ценность любого города, известного на весь мир, прежде всего состоит в его уникальном архитектурном облике.

Симонов также добавил, что сам он любит пересматривать фотографии Москвы семидесяти-восьмидесятилетней давности. Актер убежден: если бы удалось уберечь все постройки того времени, столица была бы ещё красивее.

Ранее KP.RU сообщал, что актриса Лянка Грыу отметила «продуманную» особенность Москвы. Больше всего в городе ей нравится подсветка зданий и бульваров.