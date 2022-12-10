Движение по Малому Знаменскому переулку в Москве перекрыли из-за пожара в усадьбе Лопухиных

Возгорание в усадьбе произошло утром 10 декабря Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве движение перекрыли по Малому Знаменскому переулку из-за пожара в старинной усадьбе Лопухиных XVII века, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства и причины возгорания в здании устанавливаются. Автомобилистов просят быть выбирать альтернативные маршруты проезда с учетом перекрытий.

Как сообщат РИА Новости, усадьба Лопухиных, где произошел пожар, принадлежит центру Рериха и никак не относится к ГМИИ им. Пушкина.

Ранее KP.RU сообщал, что в центре столицы в усадьбе XVII века утром 10 декабря произошел пожар. Горели перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением на площади 10 квадратных метров. Огонь локализовали на площади 50 «квадратов». Пострадал один пожарный, он попал под обрушение перекрытий. Мужчину передали бригаде скорой помощи. Столичная прокуратура выясняют причины пожара.