Пожар в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы потушили

В результате пожара пострадал один человек. Фото: ГУ МСЧ РФ по Москве

Пожар потушили в усадьбе Лопухиных конца XVII века, расположенной на Малом Знаменском переулке д. ¾, стр. 4. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре на Хрущевском переулке поступило в службу в 06:43, однако там огня не было. Горела постройка на Малом Знаменском переулке. В 09:12 пожар локализовали, а в 10:16 полностью потушили. Площадь обрушения достигла 40 «квадратов».

В результате ЧП пострадал один человек, его передали бригаде скорой помощи для проверки состояния. Как писал KP.RU, пострадавший – это пожарный, который попал под обрушение горящей усадьбы.

Напомним, в старинном здании загорелись перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением на площади 10 квадратных метров. В усадьбе сработала пожарная сигнализация.