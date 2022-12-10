Ефимов: правообладатель реорганизует участок бывшей промзоны в Коптеве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как привести в порядок «ржавый пояс» Москвы – бывшие промзоны, которые сейчас используются не эффективно? Власти столицы с 2020 года развивают программу комплексного развития подробных территорий. Что позволило создать более 500 тысяч новых рабочих мест. Комплексным развитием площадей могут заняться их собственники, инвестор или городской оператор. Причем, предпочтение отдается собственнику. Если он отказывается провести редевелопмент, то получит компенсацию в размере рыночной цены имущества. А инвестора выберут после проведения торгов.

В районе Коптево реорганизацией займется собственник земли, объявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мэр Москвы принял решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны, расположенного между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка. Реорганизацией территории площадью 5,27 гектара займется правообладатель. Бюджетный эффект от реализации проекта составит около 525 миллионов рублей в год», – пояснил Владимир Ефимов.

Собственник готов инвестировать в проект более 11 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство современного жилья, детского сада, школы, центра развития для детей, травмопункта, ФОК (4000 квадратных метров!), кафе и общественно-деловых объектов. Таким образом в Коптеве появится без малого 1,5 тысячи новых рабочих мест. Раньше здесь располагались автосервис, парковка и склады.

Министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что построенного жилья составит около 67 тысяч квадратных метров, из них более 6,7 тысячи квадратных метров возведут по программе реновации. Общественно-деловые и социальные объекты займут еще более 50 тысяч квадратных метров.