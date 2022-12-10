Количество ДТП с участием машин каршеринга в Москве снизилось на 9% с начала 2022 года

Операторы сервисов краткосрочной аренды ввели штрафы за опасную езду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число аварий с участием каршеринговых автомобилей с начала года снизилось на 9% – с 401 до 365 случаев, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Уточняется, что в таких ДТП количество погибших сократилось на 24% (с 21 до 16 человек), а число раненых уменьшилось на 13% (с 494 до 430 человек).

Операторы сервисов краткосрочной аренды ввели оценку стиля вождения, рейтинг пользователей, штрафы и ограничение доступа за опасную езду, а также внедрили систему распознания личности. Эти меры помогают повысить безопасность и снизить аварийность на столичных дорогах.

«Мэр Москвы С. Собянин поддерживает развитие сервиса краткосрочной аренды автомобилей — благодаря популярности этой услуги жители отказываются от покупки личной машины, разгружаются дороги», — подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что на столичном автозаводе «Москвич» выпустили более 160 кроссоверов. В следующем году на площадке соберут 50 тысяч машин, часть из них направят на обновление парка каршеринга в Москве, Подмосковье и других российских регионах.