Иммунолог Крючков рассказал москвичам об угрозе осложнений при переносе болезней «на ногах» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как заявляет иммунолог Николай Крючков, переносить инфекцию «на ногах», то есть не соблюдая постельный режим и продолжая работать, чревато тяжёлыми осложнениями и последствиями. Об этом врач заявил в беседе с изданием «Москва 24».

Так, когда ваш организм подвергается атаке вирусов, или любых других болезней, он находится в постоянном стрессе. Продолжение активной жизнедеятельности в этом состоянии приведёт к тому, что вы заметно повысите шансы по осложнения после болезни, а то и на более тяжёлую форму заболевания.

Прежде всего, в качестве примера, Крючков привёл миокардит и пневмонию - это основные заболевания, которые развиваются как вторичные, из более лёгких, но при отсутствии должного отдыха. Также запросто можно подцепить ещё одну инфекцию, в добавок к первой.

Крючков лишний раз напомнил о том, что поход на работу во время болезни - это ещё и риск заразить коллег. Врач советует на время болезни всё же оставаться дома, какими бы ни были важными рабочие дела. Чтобы полноценно поправиться - организму нужен покой.

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