Массовая драка с поножовщиной произошла у ресторана «Пилзнер» в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером пятницы, 9 декабря, в Москве схлестнулись две компании молодых людей, которые до этого отдыхали в ресторане «Пилзнер» на Пресненском Валу. В какой-то момент всё переросло в поножовщину, о чём стало известно РЕН.ТВ.

Как сообщает издание, сперва две компании поругались внутри ресторана, где люди и начали драку, но потом они вышли на улицу. Когда конфликт перетёк за угол заведения - кто-то достал нож.

По итогу этого конфликта 27-летний житель Москвы был ранен ножом в грудь и госпитализирован. Полиции удалось задержать двух других участников той драки, но точное число конфликтовавших не уточняется.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве полиции удалось прервать массовую драку в караоке-клубе, которая вспыхнула на фоне каких-то бытовых разногласий. Одному участнику конфликта сломали челюсть.