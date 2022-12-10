Самец белухи Прохор весом 1350 кг появился в «Москвариуме»

Прохор находится в бассейне объемов свыше 11 миллионов литров. Фото: «Москвариум»

В «Москвариуме» поселился самец белухи по имени Прохор. Он приехал в столицу из закрывающегося дельфинария в Ялте, сообщили в телеграм-канале учреждения.

Пятиметровому зубатому киту больше 25 лет. Весит он 1350 килограммов. Прохор легко перенес транспортировку в специальной машине под наблюдением ветеринаров. Теперь он находится в гигантском бассейне объемов свыше 11 миллионов литров.

Новый житель «Москвариума» довольно быстро адаптируется к незнакомому месту, он уже успел найти себе подругу – самку белухи по имени Понка. Киты часто проводят время вместе.

Посетители столичного океанариума могут увидеть Прохора через большое смотровое окно. Кроме того, в субботу и воскресенье гостей ждет тренировочная сессия с белухами: на ней москвичи смогут познакомиться с этими уникальными животными.

Ранее KP.RU сообщал, раненую в ДТП енотовидную собаку вылечили в московском Центре реабилитации диких животных. Зверек находится под постоянным контролем специалистов.