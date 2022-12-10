Каток с искусственным льдом открылся в московском парке «Сокольники» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В московском парке «Сокольники» открывается один из излюбленных катков жителей столицы «Лед». Площадь катка составляет 5,3 тыс. квадратных метров, а расположен он непосредственно на Фестивальной площади. Об этом пишет пресс-служба администрации Москвы.

Помимо самого катка гостей ждут кофейни, ресторанчики быстрого питания, пункт проката коньков и лавочка мастера по заточке лезвий. Само собой, найдутся и уличные туалеты. «Лед» работает ежедневно, по двухчасовым сеансам, с 10:00 до полуночи. Между каждым сеансом проходит один час.

Стоимость входного билета в случае, если вы будете арендовать коньки, составит 600 рублей по будням, и 700 рублей по праздникам и выходным. Со своими коньками - 300 и 400 рублей. Заточка лезвий коньков также обойдётся в 300 рублей. Для обучения детей и новичков на катке можно арендовать помощника, также за 300 рублей.

Ранее KP.RU сообщал о том, где в Москве открылись бесплатные катки для горожан, и сколько там будет стоить аренда коньков.