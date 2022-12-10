Пятилетняя девочка выжила после падения из окна 11 этажа на западе Москвы

Пятилетняя девочка выпала из окна 11 этажа на западе Москвы Фото: прокуратура Москвы

В Западном административном округе Москвы, на улице Говорова, из окна 11 этажа выпала пятилетняя девочка. Ребёнок чудом выжил, однако был в срочном порядке госпитализирован в одну из больниц столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По предварительной версии, которую предоставили в прокуратуре, в момент инцидента в квартире также находились мама девочки и ещё один несовершеннолетний 2019 года рождения. Как заявляет женщина, дети смотрели телевизор в кухне, а когда она вошла туда - увидела стул, пододвинутый к открытому окну. Пока что главной версией происшествия остаётся несчастный случай.

Следователи проводят проверку, правоохранительные органы занимаются установлением всех обстоятельств. Процесс находится на контроле Кунцевской межрайонной прокуратуры. В ведомстве напомнили, что безопасность детей зависит только от родителей, и обязательно необходимо следить за тем, чтобы ребёнок не оставался один в комнатах с открытыми окнами, и не мог их самостоятельно открыть.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве мужчина, прогуливаясь по улице, увидел лежащего под окнами трёхлетнего ребёнка. Оказалось, что малыш выпал из окна.