Синоптик Михаил Леус рассказал, как долго туман продержится в Московском регионе

В ближайшие час-два туманы и дымки местами еще сохранятся Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сильный и плотный туман, накрывший московский регион, сохранится в ближайшие один-два часа. Видимость составит около 600-1000 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Метеоролог пояснил, что серая дымка окутала город из-за поступления теплого воздуха. Напомним, сегодня в столице оттепельная погода: столбики термометров показывают около -2…0 градусов.

Синоптик добавил, что сейчас тумана не наблюдается в Шереметьево, видимость составляет три километра. При этом густая пелена появилась во Внуково – видимость 1000 метров. В 12:00 тумана не было на главной метеостанции ВДНХ и на Балчуге.

«В Остафьево видимость 1300 метров, дымка, в Домодедово видимость 800 метров. В ближайшие час-два туманы и дымки местами еще сохранятся, при видимости 600-1000 метров», — подчеркнул Леус.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичей предупредили о сильном тумане с ухудшением видимости до 500-700 метров 10 декабря. Горожан просят быть осторожными на дорогах.