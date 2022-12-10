Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в усадьбе Лопухиных в Москве

В здании горели перекрытия между вторым этажом и чердаком. Фото: пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII на Малом Знаменском переулке в Москве, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Уточняется, что в настоящий момент задние находится на реконструкции. Возгорание в нем произошло утром 10 декабря. Горели перекрытия между вторым этажом постройки и чердачным помещением. Во время тушения огня пострадал один человек, по предварительным данным, это пожарный.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. возбудить уголовное дело по факту происшествия, ход расследования которого будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар в усадьбе Лопухиных потушили. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, а площадь обрушения – 40 «квадратов». Причины пожара не уточняются.