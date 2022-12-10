Краснокнижную хищную птицу с добычей заметили в парке «Измайлово» в Москве

Через глаза птицы проходит черная полоса, которая немного напоминает маску. Фото: сотрудник ГПБУ «Мосприрода» Анна Дмитриева

Краснокнижную хищную птицу – серого сорокопута – заметили в природно-историческом парке «Измайлово» на востоке столицы, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Редкую птицу с добычей обнаружили сотрудники экоцентра «Царская пасека» Мосприроды вместе с волонтерами. По размеру сорокопут примерно с дрозда, у него белое брюшко и серая спинка. Через его глаза проходит черная полоса, которая немного напоминает маску.

Обычно серые сорокопуты сидят на верхушках деревьев, прячутся в перелесках и полях. Они питаются ящерицами, небольшими позвоночными животными, насекомыми и грызунами. Эти птицы своеобразно разделывают крупную пищу: нанизывают добычу прямо на колючки и побеги на деревьях и кустарниках.

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