Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 декабря 2022 13:00

Пожар начался в производственном здании на заводе «СтанкоАгрегат» в Москве

Площадь возгорания - 100 кв. метров
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ЧП работают экстренные службы

На месте ЧП работают экстренные службы

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Пожар начался в производственном здании на территории завода «СтанкоАгрегат» на Перовском шоссе, дом 21 строение 1, сообщили KP.RU в Главном управлении МЧС России по Москве.

До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули здание. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Они занимаются тушением огня. Причины возгорания уточняются. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее KP.RU сообщал, что утром 10 декабря пожар произошел в старинной усадьбе Лопухиных на Малом Знаменском переулке в столице. Горели перекрытия между вторым этажом и чердаком. Огонь остановили на площади 50 квадратных метров. Пострадал один человек – пожарный. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту возгорания в усадьбе.