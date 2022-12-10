Пожар начался в производственном здании на заводе «СтанкоАгрегат» в Москве

На месте ЧП работают экстренные службы Фото: Кирилл ЧАЩИН

Пожар начался в производственном здании на территории завода «СтанкоАгрегат» на Перовском шоссе, дом 21 строение 1, сообщили KP.RU в Главном управлении МЧС России по Москве.

До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули здание. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Они занимаются тушением огня. Причины возгорания уточняются. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее KP.RU сообщал, что утром 10 декабря пожар произошел в старинной усадьбе Лопухиных на Малом Знаменском переулке в столице. Горели перекрытия между вторым этажом и чердаком. Огонь остановили на площади 50 квадратных метров. Пострадал один человек – пожарный. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту возгорания в усадьбе.