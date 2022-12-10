Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе завода «СтанкоАгрегат» в Москве Фото: Кирилл ЧАЩИН

В 15:19 10 декабря спасатели ГУ МЧС Москвы получили сообщение о горящем здании на Перовском шоссе, 21. Прошло чуть менее часа, и в пресс-службе ведомства заявили о том, что пожарные успешно ликвидировали пламя.

Как заявили в пресс-службе МЧС столицы, прибывшие на место возгорания пожарные обнаружили одноэтажный склад, в котором горела мебель на площади около 100 квадратных метров. До того как спасатели прибыли - находившиеся внутри люди самостоятельно покинули помещения и вышли на улицу.

В 16:09 пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить его распространения, а в 16:11 пламя было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

Ранее KP.RU сообщал о начале этого пожара. С самого начала было известно о том, что людям удалось вовремя эвакуироваться и не допустить трагедии.