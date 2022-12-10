Южный речной вокзал в Москве откроют после реконструкции в 2023 году Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве завершается реконструкция Южного речного вокзала, который планируют открыть к началу следующего сезона речной навигации 2023 года. На данный момент строители заканчивают отделку фасада, и укладывают напольное и настенное покрытие внутри здания. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Реконструкция официально вышла на финишную прямую, строительная готовность составляет около 80 %. Отопление и электричество в здание Южного речного вокзала уже проведены. Сообщается о том, что вокзал станет гораздо современнее, и обрастёт дополнительными общественными пространствами, однако в первую очередь останется объектом транспортной инфраструктуры.

Так, перед зданием обустроят благоустроенную зону с озеленением и местами отдыха, а внутри вокзала появится библиотека, зона обслуживания пассажиров, кафе и ресторан с верандой, откуда откроются шикарные виды на «Остров мечты» и реку.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Западном Дегунино после реконструкции откроется поликлиника № 6 на Ангарской улице.