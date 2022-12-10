Грузовик загорелся на Николоямской набережной в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В субботу вечером, 10 декабря, на Николоямской набережной в Москве произошло возгорание грузового автомобиля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

На кадре, предоставленном департаментом видно, что огонь полностью охватил автомобиль.

В ведомстве сообщается, что возгорание произошло в районе владения 1. На месте работают оперативные службы города.

Движение в районе ЧП не затрудненно. Что стало причиной пожара выясняется. На данный момент о пострадавших информации нет.

Ранее KP.RU сообщал, что на Хабаровской улице в Москве автомобиль сбил двух пешеходов. 15-летняя девушка и женщина 1987 года рождения переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщину медики осмотрели непосредственно на месте происшествия. Прокуратура Восточного административного округа взяла ситуацию на контроль.