Неизвестный напал с ножом на подростка на юге Москвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15-летний школьник получил травмы после того, как на него напал неизвестный с ножом в Шипиловском проезде. Это случилось 9 декабря, и сперва об этом сообщили СМИ. Источники KP.RU в правоохранительных органах подтвердили информацию о пострадавшем подростке.

Как нам заявил источник, полицейские получили сообщение о раненом школьнике 9 декабря, в 15:40. Правоохранители собрали весь необходимый проверочный материал и передали его в Следственный комитет столицы, где займутся дальнейшим расследованием.

Изначально было известно о том, что в Шипиловском проезде неизвестный атаковал 15-летнего подростка, и нанёс ему удары ножом в область груди, живота и бедра. Деталей о состоянии юноши, как и подробностей инцидента пока нет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве водитель иномарки Mercedes сбил 15-летнюю девушку на нерегулируемом переходе на Хабаровской улице. Пострадавшая попала в больницу в тяжёлом состоянии.