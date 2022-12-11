Движение трамваев четырех маршрутов восстановлено на шоссе Энтузиастов в Москве после задержки

Движение трамваев четырех маршрутов восстановлено на шоссе Энтузиастов после задержки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановлено. Об этом сообщили в Телеграм-канале Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее в ведомстве рассказали, что в районе остановки «Дом культуры Компрессор» задерживаются трамваи № 12, 37, 43 и 50. Маршруты указанного транспорта временно изменили. Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Сообщение о задержке трамваев появилось в Телеграм-канале Дептранса 11 декабря в 7:52. Спустя полчаса, в 8:25, дорожное ведомство сообщило о разрешении проблемы, которая привела к изменению графика движения. Сейчас транспорт ввели в штатное расписание.

Ранее KP.RU сообщал о ДТП на Страстном бульваре в ЦАО Москвы. Утром 11 декабря там легковой автомобиль врезался в снегоуборочную технику. Водитель не успел среагировать на поворачивающий спецтранспорт и на полной скорости влетел в него. Информация о пострадавших не поступала, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.