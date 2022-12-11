Прокуратура проведет проверку из-за отмены рейсов в аэропортах Москвы по причине непогоды

Прокуратура начала проверку из-за отмены рейсов в аэропортах Москвы по причине непогоды Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура проведет проверку в связи с отменой рейсов в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного межрегионального транспортного ведомства.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», 11 декабря в аэропортах столицы из-за неблагоприятных погодных условий задержали более 60 рейсов. Вылет еще шести авиабортов полностью отменили. В связи с этим московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

Правоохранительное ведомство проверит, были ли соблюдены права пассажиров на фоне отмены и задержек рейсов, а также были ли оказаны им необходимые в таких ситуациях услуги. При обнаружении нарушений будут применяться соответствующие меры.

Ранее KP.RU сообщал, что 10 декабря в Москве прошли сильные снегопады. За сутки выпало практически четверть месячной нормы осадков. В понедельник, 12 декабря, ожидают тропические ливни и от 23 до 33 миллиметров осадков. Таким образом будет установлен абсолютный рекорд декабрьских суточных наблюдений за всю метеоисторию.