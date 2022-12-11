На Большой Дмитровке освобождена арка для прохода во двор «Торгового дома Р.Б. Левинсона», который признан объектом культурного наследия

В настоящее время арка разблокирована. Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы

Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли обустройство здания на улице Большая Дмитровка, выполненное с отклонением от согласованного проекта. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

В Тверском районе столицы по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 32, строение 1 расположен объект культурного наследия регионального значения «Торговый дом Р.Б. Левинсона, 1901-1902 гг., 1924 г., архитекторы – А.Э. Эрихсон, И.А. Герман». Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что исторически на первом этаже была предусмотрена арка для сквозного прохода.

«В результате проведения работ с отклонениями от согласованного проекта арочное пространство было застроено с нарушениями, проход и проезд во двор были заблокированы. Дополнительное пространство площадью более 90 квадратных метров планировали использовать в коммерческих целях и разместить там предприятие общественного питания», – рассказал Иван Бобров.

Эксперт добавил, что арочные пространства не подлежат застройке и служат для проезда с улицы во двор, в том числе спецмашин. Специалисты Госинспекции фиксируют подобные нарушения и добиваются их устранения. В настоящее время арка разблокирована, обеспечен беспрепятственный проход во двор.