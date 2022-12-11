Еще 1237 москвичей заболели коронавирусом за прошедшие сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки в Москве лабораторно подтверждено еще 1237 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне в регионе фиксировали 1267 новых случаев заболевания. Общее число коронавирусных пациентов превысило 3 млн 271 тысяч человек.

Из-за ухудшения самочувствия в больницы столицы направили 144 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19. Еще 17 человек не справились с болезнью. Общее количество унесенных коронавирусом жизней в Москве составляет 47163.

Кроме того, за последние сутки победить инфекцию смогли 960 жителей столицы. Всего с начала пандемии вылечились от короновируса 3 076 570 москвичей.

Ранее KP.RU публиковал «ковидную» статистику за сутки 9 декабря. Тогда было выявлено 1267 заразившихся коронавирусом. Госпитализировали 229 человек, 1202 пациента выздоровели, 17 москвичей умерли.