Власти Москвы объяснили, как принять участие в акции «Новогодняя елка»

Москвичам предложили помочь устроить новогодний праздник для детей из малообеспеченных семей, фото: пресс-служба администрации Москвы

Жителям Москвы рассказали о том, как поучаствовать в акции «Добрая елка», цель которой - помочь детям из малообеспеченных семей или попавшим в тяжелую жизненную ситуацию не упустить Новый год, и всё же получить частичку праздничного чуда. Об этом пишет пресс-служба администрации столицы.

С 10 декабря на общественных площадках Москвы, таких как парк «Зарядье», катках «Московских сезонов» и других, устанавливают особые новогодние ёлки, игрушки, на которых содержат желания детей, опеку над которыми несут благотворительные и некоммерческие организации. Это ребята-инвалиды, оставшиеся без родителей, а также одинокие пенсионеры, которым некому подарить подарок.

Если кто-то хочет помочь ребенку получить новогоднее чудо - он должен снять игрушку с ёлки и перейти по QR-коду на ней, чтобы увидеть небольшую анкету. Её нужно заполнить, после чего вам позвонит оператор и ответит на все интересующие вопросы. После беседы с оператором с человеком уже свяжется благотворительный фонд, и тогда можно будет договориться о дате и месте передачи подарка для ребенка.

Ранее KP.RU сообщал о том, какие подарки россияне не хотели бы получить на Новый год. В списке нежелательных подарков оказались микроволновые печки, смартфоны и даже телевизоры.