Ефимов: Москва активно содействует развитию технологий электромобилестроения

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Новое межотраслевое объединение будет работать на базе Московского инновационного кластера. В него вошли компании, которые заняты разработкой проектов в сфере электротранспорта. Всего около 40 научно-исследовательских, производственных и прочих организаций. Среди них — обновленный завод «Москвич», университет МАДИ и ОЭЗ «Технополис Москва».

Компании будут разрабатывать, выпускать компоненты и технологии для авто, большегрузов, электробусов. Власти Москвы намерены оказать новому кластеру необходимую поддержку. Столица в будущем может стать одним из новых отечественных центров электромобилестроения.

Пока у участников кластера три проекта. Два связаны с разработкой российский аккумуляторов для электрокаров, третий — создание грузового фургона на электротяге на базе шасси УАЗ.

— Город активно содействует созданию и развитию технологий в данной области. По решению Сергея Собянина Москва проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта (соглашение заказчика и поставщика на постройку/модернизацию предприятия с последующей поставкой товара — прим.ред.) на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. В рамках договора инвестор в течение трех лет построит завод, где будет выпускать такую продукцию для городского электротранспорта и электромобилей «Москвич». В проект будет вложено не менее трех миллиардов рублей, — поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Примкнуть к объединению могут и новые компании, а также индивидуальные предприниматели. Заявки потенциальных партнеров принимает венчурный фонд МИК.

— Среди участников московского кластера электромобилестроения — представители транспортной отрасли, ИТ-компании, разработчики электроники, поставщики различного оборудования и материалов, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Сейчас в Московском инновационном кластере 15 подобных объединений: робототехника, микроэлектроника, беспилотный транспорт, медицина и дургие. Всего в межотраслевые объединения МИК входят более 900 организаций. Например, есть «сообщество» компаний, занятых аддитивными технологиями (3D-печатью) и промышленным дизайном. Один из ведущих проектов этого кластера — создание гранульного принтера, который сможет сразу печатать крупногабаритные изделия.