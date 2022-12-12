На севере Москвы открылась свободная парковка на месте незаконной автостоянки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Северном округе Москвы в Восточном Дегунино специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконное использование земельного участка. Его площадь - около 500 квадратных метров. Как сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, на этом месте в Керамическом проезде, рядом с владением 45 появилась стихийная парковка, огороженная металлическим забором длиной более 130 метров. По данным контрольного ведомства, город не выделял эту территорию под автостоянку. Более того, ограждение появилось без каких-либо документов на землях общего пользования. Машины здесь просто не могли парковаться свободно.

«В результате доступ на территорию имел ограниченный круг лиц, - отметил Бобров. - Наши специалисты пресекли нарушение и демонтировали забор. Теперь на освободившейся территории появилась свободная парковка на 30 машино-мест».

По его словам, жители столицы могут сообщать городским властям о незаконных шлагбаумах, парковках и случаях самовольного ограничения доступа на территории общего пользования. Для этого можно отправить информацию о нарушении через чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram.

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