Вице-мэр Москвы Ефимов: с начала года число безработных снизилось более чем на 20 процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Актуальный показатель безработицы в Москве равен уровню марта 2020 года. С начала этого года число безработных в столице сократилось на 20,5%. Речь о людях, которые зарегистрировались в службе занятости. Статистикой поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4% – это самое низкое значение с начала марта 2020 года. В столичной службе занятости на эту дату зарегистрировано 29 тысяч безработных, – рассказал вице-мэр.

В Департаменте экономической политики и развития города Москвы рассказали, что за 11 месяцев 2022 года больше всего новых сотрудников приняли в сфере разработки компьютерного ПО – 24,6 тысячи человек. Существенная разница между количеством принятых на работу и уволенных в секторе научных исследований и разработок: число трудоустроенных превзошло количество уволенных на 11,7 тысяч сотрудников. В тройке лидеров по числу трудоустройств сфера ЖКХ (5,4 тысячи человек), а также производство ПК, электроники, оптики: новых работников на 2,5 тысячи больше, уволенных.