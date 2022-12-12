Ущерб от пожара в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе может составить до 10 млрд рублей

Ущерб от пожара может составить несколько млрд рублей. Фото: Александра Большакова/ТАСС

Ущерб от пожара в торговом центре «Стройтракт» может достичь 10 миллиардов рублей. С точки зрения только сгоревших конструкции – до одного миллиарда рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков.

Специалисты добавили: в любом торговом центре находится множество магазинов, в которых размещены различные товары. Продукция будет считаться полностью поврежденной после возгорания.

«Поэтому самая небольшая площадь пожара - 25 на 20 м - может привести к катастрофическим последствиям для товаров в магазинах по всему ТРЦ. И в целом величина ущерба может составить до 10 млрд рублей», - пояснили в ведомстве.

Ранее KP.RU сообщал, что утром 12 декабря произошел пожар у ТЦ «Стройтракт» в подмосковной Балашихе. Изначально площадь возгорания составляла 200 «квадратов», однако потом пламя распространилось на площадь в 10 тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка: в ТЦ находятся стройматериалы и легковоспламеняющаяся продукция. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП. Пострадал один человек – охранник.