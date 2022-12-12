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НовостиОбщество12 декабря 2022 10:42

Уголовное дело завели против перевозящего боеприпасы мужчины в Москве

Подозреваемый вез части оружия и боеприпасы в сумке
Мила ГЕНЬ
Уголовное дело завели на якобы нашедшего патроны и части пистолета мужчину в Москве

Уголовное дело завели на якобы нашедшего патроны и части пистолета мужчину в Москве

Фото: Артем КИЛЬКИН

На 94 километре МКАД инспекторы ГИБДД ГУ МВД России по Москве остановили автомобиль для проверки документов. Сотрудники полиции заметили, что пассажир при этом сильно нервничал, из-за чего решили провести его личный досмотр. В сумке у мужчины нашли патроны и части оружия, передает «МВД Медиа».

Владельца боеприпасов, 43-летнего уроженца Кемеровской области, отправили в отдел МВД. Проведенное исследование показало, что при мужчине было восемь патронов девятимиллиметрового калибра отечественного производства. Также он перевозил возвратную пружину, подаватель и крышку магазина, которые относятся к составным частям пистолета.

Мужчина рассказал, что боеприпасы и части оружия он нашел. Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного хранения и перевозке частей оружия и боеприпасов. Подозреваемого обязали явиться в полицию.

Ранее KP.RU писал о похожем случае: в Москве автоинспекторы досмотрели водителя, который во время проверки документов сильно нервничал. У мужчины нашли пистолет и семь патронов.