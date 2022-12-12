В Москве за сутки выявили 1213 случаев заболевания коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за сутки выявили 1213 случаев коронавируса. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. За последние 24 часа помощь врачей в стационарах понадобилась 146 больным, их госпитализировали.

При этом выздоровели в минувшие сутки 968 человек. Победить коронавирус не смогли 16 жителей Москвы.

Всего с начала пандемии в столице выявили 3 272 217 случаев коронавируса, перебороли болезнь 3 077 538 человек, скончались 47179 пациентов.

Днем ранее в Москве коронавирусом заболели 1237 человек. Как писал KP.RU, 144 жителям столицы понадобилась госпитализация. Также зарегистрировано 17 летальных исходов. Список выздоровевших 10 декабря пополнился на 960 человек.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ужесточил санитарно-карантинные меры в аэропорту Внуково. Причиной такого решения назвали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Среди нововведений — анкеты прибывших пассажиров для выявления заболевших.