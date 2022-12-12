Столичные застройщики стали чаще обращаться в Москомархитектуру за онлайн-услугами

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Москва каждый год запускает различные проекты в сфере строительства, в том числе при участии инвесторов. Для застройщиков в российской столице созданы все необходимые условия - множество видов поддержки, бесплатные консультации специалистов городских департаментов и комитетов. В том числе самое важное — возможность получить государственные услуги в электронном виде. Такой комплекс мер помогает застройщикам экономить время и приличные денежные суммы при планировании новых проектов в столице.

СТРОИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТЕТ

Некоторыми данными по онлайн-услугам поделилась председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В этом году ведомство под ее руководством рассмотрело более 54,3 тысячи заявок на электронные госуслуги.

— Количество заявок от застройщиков на оказание государственных услуг в Москомархитектуре выросло за год на 13 процентов, — отмечает глава столичного комитета. — Это означает, что строительная активность в Москве, несмотря на общие экономические трудности и влияние западных санкций, остается высокой и даже растет. Застройщикам при этом важно проходить все процедуры — от задумки до готового проекта и его реализации — максимально оперативно. Внедрение электронных сервисов стало неотъемлемой частью строительства современного мегаполиса.

По ее словам, среди самых популярных услуг можно назвать такие:

- ведение сводного плана подземных коммуникаций и сооружений;

- приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе;

- подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

К примеру, за 11 месяцев этого года за подготовкой и выдачей ГПЗУ в Москве обратились 10,3 тысячи раз. Этот показатель сравним с итоговыми данными 2021 года. То есть налицо стабильно высокий интерес девелоперов, инвестирующих в московские проекты.

За 2022 год чуть чаще обращались и за оформлением свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства - 3588 раз. Изучение подземных инженерных коммуникаций является обязательным этапом при подготовке к строительству любого сооружения в столице. Без такого пакета невозможен ни один проект.

— Эту востребованную услугу комитет предоставляет в электронном виде почти четыре года, - отметила Княжевская. - Инвесторы получают ее бесплатно. При этом общий срок выполнения не должен превышать семи рабочих дней.

ЦИФРА РЕШАЕТ ВСЕ

Столичные власти сокращают административные барьеры уже более десяти лет. Ставка делается в том числе на цифровизацию и внедрение электронных сервисов. Новшества в этой сфере появляются каждый год.

— К настоящему времени в электронный вид переведены все основные государственные услуги в сфере строительства - от оформления земельного участка и получения разрешения на строительства до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет, — подчеркивает Юлиана Княжевская.

По ее словам, это важные для застройщиков преимущества системы оказания государственных услуг. Работа Строительного комплекса полностью автоматизирована, обеспечено межведомственное информационное взаимодействие, в том числе с федеральными органами власти. Кроме того, специалисты проделали поистине титанический труд - оцифровку и структурирование градостроительных и разрешительных документов.

— При этом хочу подчеркнуть, что государственные услуги мы всегда оказываем в срок и с максимальной точностью, — отметила Княжевская.

Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры. Фото предоставлено пресс-службой Стройкомплекса г. Москвы.

Впрочем застройщикам важен не только перевод госуслуг в онлайн. Москва не останавливает также оптимизацию и ускорение процесса оформления всей градостроительной документации. По мнению главы столичного комитета, все это очень удобно для представителей бизнеса, высоко оценивающих скорость и качество предоставления услуг.

НОВЫХ УСЛУГ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В августе этого года Москомархитектура запустила еще одну госуслугу - согласование проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений и сооружений. Ведомство уже получило 140 обращений по поводу ее получения.

— Обратиться за согласованием, а также заключением об уже выполненных работах можно онлайн на сайте мэра Москвы,— рассказала Княжевская. — Согласования нужны будут для законного изменения внешнего облика нежилых зданий, а также их частей. Мы уверены, что в итоге эти изменения пойдут на пользу всему городу.

Требования по согласованию изменений касаются построек в пределах внешних границ Садового кольца, а также ключевых магистралей столицы. Например, сюда входят такие улицы, как Николоямская, Профсоюзная, Таганская, а также шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, Ленинский проспект, Новый Арбат и Кутузовский проспект (подробнее об этом).

— При этом проекты уже осуществленных изменений не нужно согласовывать, достаточно предоставить заключение о ранее выполненных работах, — уточнила Юлиана Княжевская. — Для зданий внутри Садового кольца это нужно сделать до 1 октября следующего года. Другим зданиям, расположенным вдоль магистралей, дается больше времени для оформления документации и выполнения требований. Такую процедуру им необходимо будет пройти до 1 января 2026 года. Услуга предоставляется бесплатно.

Сроки ответа на обращения: 20 рабочих дней при обращении за согласованием проекта и 9 рабочих дней при обращении за продлением решения о согласовании.

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Среди востребованных в столице услуг - оформление колористических паспортов жилых домов для капитального ремонта. По правилам здания и сооружения должны быть ухоженными. То есть надо вовремя делать ремонт и наводить порядок вокруг них.

Текущий ремонт внутри здания может выполняться по желанию балансодержателя, а вот поддерживать фасад в хорошем состоянии - обязанность. Причем это касается не только целостности отделочных материалов, но и состояния покраски. Если она станет тусклой из-за выгорания на солнце или воздействия атмосферных осадков, то ее необходимо восстановить.

— Свыше 2300 раз обратились с начала года инвесторы за оформлением паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в Москве,— сообщила Юлиана Княжевская.

В Москомархитектуре напомнили, что в колористическом паспорте жилых домов отображается вся ключевая информация и параметры - от схемы расположения и фотоснимков окружающих строений до исходного цвета строения и даже его предыдущие изменения.

Процедуру по оформлению колористических паспортов можно пройти достаточно быстро — максимум за 17 рабочих дней. В электронном виде она стала доступна чуть менее трех лет назад. Сегодня в городе появляется все больше зданий с оригинально и красиво обновленными фасадами, которые прослужат дольше благодаря своевременному ремонту.

Продолжая тему облика столицы, председатель Москомархитектуры добавляет, что комитет занимается также согласованием дизайн-проекта размещения вывески. За первый квартал текущего года за услугой обратились 1350 раз.

ВАЖНО

Москомархитектура постоянно проводит семинары по вопросам предоставления госуслуг. На них специалисты разбирают основные ошибки при обращениях. Как пояснила Юлиана Княжевская, за счет такой работы удается также уменьшить процент отказов для тех, кто хочет пройти процедуры в электронном виде.

Снижение административных барьеров и цифровизация отрасли — это планомерная и системная работа, которая ведется не только в Москомархитектуре, но и во всем Строительном комплексе столицы, подчеркнула Княжевская.

Благодаря проделанной за последнее десятилетие работе по совершенствованию деятельности отрасли, все административные процедуры в строительстве регламентированы.

ЦИФРЫ

С 1 января по 30 ноября 2022 года Москомархитектура получила всего запросов на предоставление таких госуслуг:

- Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков - 10302 обращения;

- Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства - 3588;

- Оформление Паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений - 2374;

- Согласование дизайн-проекта размещения вывески - 1350;

- Предоставление сведений, содержащихся в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности - 2082;

- Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений - 23945;

- Приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (с 1 июня 2021) - 10593;

- Согласование проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений, сооружений и оформление заключения о выполненных работах по изменению внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений, сооружений (с 1 августа 2022) - 140.