Лжеэкстрасенсы заработали на двоих доверчивых жителях Москвы более трех миллионов рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Полиция Москвы задержала двух женщин за хищение под видом экстрасенсов более 3 млн рублей. Девушки обманывали людей, обещая сверхъестественными способами решить все их проблемы. На сегодня известно о двух жертвах мошенниц, передает «МВД Медиа».

Женщины принимали клиентов в квартире на севере столицы. Они предлагали эффективное решение сразу всех проблем: со здоровьем, в сфере бизнеса и в личной жизни. Аферистки проводили медитации, лекции и индивидуальные занятия по «энергетической чистке для защиты личности».

Каждый посетитель изначально платил 30 тыс. рублей. Также была обязательна покупка амулета за 60 тыс. рублей. Позже выяснялось, что проводимые обряды необходимо периодически повторять. Кроме того, аферистки продавали покупателям заговоренную воду и предметы, притягивающие здоровье, любовь, удачу и деньги. Каждый такой оберег стоил около 50 тыс. рублей.

В результате два человека в общей сложности потеряли более 3 млн рублей. Они в течение нескольких месяцев регулярно платили за магические услуги, но желаемого не получили, после чего обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Теперь полиция ищет других жертв аферисток.

Ранее KP.RU рассказывал о колдунье, которая во время снятия порчи украла у пенсионерки из Балашихи более миллиона рублей. Аферистка оказалась уже ранее судимой.