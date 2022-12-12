Квартиры подорожали в новостройках в «старой» Москве

Самый большой рост цен зафиксировали в Зеленограде (5%) - с 206,7 тыс. рублей до 216,8 тыс. рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ноябре этого года в границах «старой» Москвы цены на новостройки массового сегмента начали расти. Стоимость одного «квадрата» увеличилась в среднем на 0,5% и составила 275,3 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на компанию «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Самый большой скачок цен зафиксировали в Зеленограде: один квадратный метр жилья подорожал на 5% – с 206,7 тыс. рублей до 216,8 тыс. рублей. А на 4,8% возросла стоимость новостроек в САО – до 276,5 тыс. рублей.

Кроме того, средняя стоимость недвижимости возросла на юго-востоке и северо-востоке Москвы на 2,9% и 2,6% соответственно. В ВАО один «квадрат» подорожал на 2,2%, а в ЗАО – на 1,7%. Цены на первичном рынке недвижимости почти не изменились на юго-западе (0,8%) и юге (0,5%) столицы.

Исключением стал северо-западный округ Москвы: тут средняя стоимость одного квадратного метра упала на 3,4% – с 304,3 тыс. до 293,9 тыс. рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве вторичное жилье подешевело впервые с 2017 года. Цены снизились на 0,55%.