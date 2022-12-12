Депутата Хараидзе в Москве приговорили к четырем годам колонии за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата 63-летнюю Кетеван Хараидзе к четырем годам колонии. Ее признали виновной в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, пишет ТАСС. Помимо заключения, осужденная заплатит штраф в размере 700 тыс. рублей.

Сообщается, что прокуратура просила для Хараидзе шесть лет лишения свободы.

Обвинение доказало, что депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе совместно с 38-летним соучастником в мае 2021 года узнала, что между организацией-застройщиком и жильцами одного из домов по улице Фадеева идет битва. Последние запретили сквозной проезд спецтехники через жилую зону дома.

Сообщники решили использовать эту ситуацию для личного обогащения. Они предложили за 15 млн рублей помочь застройщику с принятием решения в его пользу компании. Соучастники заранее не собирались выполнять условия уговора.

Через несколько дней при получении части взятки был задержан сообщник Хараидзе. Он согласился сотрудничать со следствием, поэтому дело в отношении него выделено в отдельное производство. Кетеван Хараидзе свою вину в преступлении не признала.

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