Оставившую новорожденную дочь в подъезде в Москве мать-кукушку арестовали на 2 месяца

Мать-кукушку, оставившую новорожденную дочь в подъезде в Москве, арестовали на 2 месяца Фото: Следственный комитет России

Нагатинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения для женщины, бросившей новорожденную дочь в подъезде жилого дома в столице, в виде заключения под стражу. Как сообщили в Следственном комитете России по Москве, обвиняемую арестовали на 1 месяц 30 суток, до 10 февраля 2023 года.

Напомним, как писал ранее KP.RU, 10 декабря в подъезде МКД по улице нашли «конверт» с девочкой, которой от силы исполнилась неделя. С помощью камеры наблюдения, установленной над подъездом, мать-кукушку быстро вычислили и задержали. 41-летней женщине предъявили обвинение за покушение на убийство новорожденного ребенка.

Свою вину нерадивая мать признала, в содеянном раскаивается. Как пояснила женщина, у нее не было возможности воспитывать и содержать дочь, поэтому она решила ее подкинуть.

С избранием меры пресечения в виде заключения под стражу женщина не согласна, рассказали в прокуратуре столицы.