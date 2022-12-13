Ефимов: Город выставил на аукцион право на комплексное развитие бывшей промзоны «Вагоноремонт»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Промзону «Вагоноремонт» на севере Москвы ожидает редевелопмент. Город объявил аукцион за право на комплексное развитие участка вдоль Дмитровского шоссе, рядом со станцией «Лианозово» МЦД. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Начался прием заявок на участие в аукционе на право реорганизации территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» общей площадью около трех гектаров. Победитель торгов сможет возвести там производственные и общественно-деловые объекты. Объем инвестиций в развитие участка составит около девяти миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – более 500 миллионов рублей в год, – рассказал Владимир Ефимов.

Вице-мэр также отметил, что редевелопмент даст Москве свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест. Заявки на торги принимают до 26 января. Аукцион пройдет 7 февраля 2023 года. Торги начинаются с цены 9,53 млн рублей.

Причиной организации торгов послужило тот факт, что территория используется неэффективно. Там расположены стоянки машин, склады и автомойки.

Министра правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что проект комплексного развития предусматривает строительство более 81 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. Половину площадей займут высокотехнологичные производства — технопарк и фармацевтическое предприятие. Часть площадей инвестор сможет сдавать в качестве современные офисы и под торговые площади магазинам.

Программа комплексного развития территорий стартовала в 2020 году. Ее задача: сделать эффективным использование городской земли, которая в настоящий момент заброшена или собственники не могут договориться о планах комплексного развития.