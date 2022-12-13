Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой на Можайском шоссе в Москве

В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер скорой

Утром 13 декабря машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на Можайском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве.

В результате столкновения машина скорой помощи перевернулась на проезжей части.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе дома 43/1 на Можайском шоссе. При аварии пострадали водитель и фельдшер скорой помощи, об этом сообщает источник KP.RU.

Водитель сам отказался от госпитализации. Фельдшера, для оказания необходимой помощи, увезли в Боткинскую больницу.

Движение на дороге на данный момент не затруднено.

Ранее KP.RU писал, что 10 декабря в Москве на МКАД столкнулись три автомобиля. Это ДТП произошло на внешней стороне 16 километра московской кольцевой автодороги. Происшествие частично осложнило проезд автомобилей на некоторое время.