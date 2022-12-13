Более тысячи новогодних елок украсят Москву к Новому году и Рождеству Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украшение Москвы к новогодним праздникам идет полным ходом. В этом году установят более тысячи искусственных елок, сообщает заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Также будет установлено свыше четырех тысяч различных объемных декоративных конструкций для украшения столицы. На Поклонной горе уже установили гигантский светомузыкальный шар.

На улицах Москвы, а также в парках и на площадях, появятся световые тоннели и арки. Используются при украшении города многофункциональные конструкции. Их внешний вид можно трансформировать как угодно.

Для освещения украшений используется только современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Это позволяет сократить потребление электричества в десятки раз, а также работать в любых погодных условиях.

Ранее KP.RU писал о том, как будет выглядеть главная новогодняя елка страны в Кремле. Проводился кастинг на самую красивую ель. Самой красивой оказалась елочка из Волоколамского городского округа. Высота главной елки составляет 27 метров.