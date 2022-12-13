«Аномальные сутки»: синоптик Тишковец рассказал, что 12 декабря в Москве обновился суточный рекорд осадков

В Москве выпало 37 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что 12 декабря в Москве был установлен новый суточный рекорд осадков. В ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха.

За прошедшие сутки 11 и 12 декабря в Москве выпало 37 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы.

Во второй половине дня температура упадет местами до -2 градусов. Вечером в Москве ожидается сильный снегопад, а из-за минусовой температуры на дорогах образуется слой льда до трех миллиметров.

Атмосферное давление к концу дня вырастет до 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что высота снежного покрова в Москве увеличится на восемь сантиметров. Мокрый снег с дождем после 15:00 сменят сильные снегопады. Они значительно увеличат сугробы, а также покроют лед, образовавшийся на дорогах.