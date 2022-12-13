Уроки по финансовой грамотности стартовали в школах Москвы

Уроки проходят в рамках Всероссийской недели сбережений. Фото: mos.ru

В московских школах начались открытые уроки по финансовой грамотности. Мероприятия организовали в рамках Всероссийской недели сбережений, сообщили на сайте столичной мэрии.

Проект направлен на формирование базовых навыков финансовой грамотности у детей. Ребятам объясняют, как правильно распоряжаться деньгами и планировать расходы. Так, например, недавно специалисты показали третьеклассникам образовательный мультфильм по этой теме, разобрали с ними различные жизненные ситуации об управлении финансами, а затем ответили на вопросы школьников. Дети поняли, что финансово грамотный человек всегда планирует расходы и доходы, знает, как копить деньги, а также легко распознает мошенников.

Также столичные учащиеся могут узнать больше информации о деньгах из подкаста «Крош и грош» и мультсериала «Азбука финансовой грамотности со смешариками».

Ранее KP.RU сообщал, что в столице выпустят единый проездной абонемент для школьников, студентов и аспирантов. Льготная карточка будет работать на все виды городского общественного транспорта.