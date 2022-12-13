Жители двух округов Москвы смогут записаться на прием к сотрудникам соцзащиты онлайн

Выбрать удобную дату и время для посещения можно на портале «Моя новая семья» Фото: pixabay.com

В Москве для жителей ВАО и ЮЗАО запустили пилотный проект по онлайн-записи на прием к специалистам отделов социальной защиты. Выбрать удобную дату и время для посещения можно на портале «Моя новая семья», сообщили в пресс-службе столичного Департамента труда и соцзащиты.

«Пока проект стартует в двух округах Москвы. Надеемся, опыт окажется успешным и будет распространен на весь город», − добавили в учреждении.

Горожанам достаточно перейти на портал, выбрать нужный орган опеки и попечительства и записаться на прием. Для этого пользователю необходимо внести свои контактные данные. Подтверждение о записи поступит на электронную почту. Специалисты проконсультируют москвичей по вопросам приема в семью детей, оставшихся без родителей, на темы имущественных прав несовершеннолетних и пр.

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