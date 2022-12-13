В Алтуфьевском районе столицы собственник разобрал незаконную мансарду

Фото: Shutterstock

На северо-востоке Москвы в Алтуфьевском районе сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконную реконструкцию административного здания. Его площадь - 483,9 тысячи квадратных метров. Как сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, в доме 52 в Путевом проезде без каких-либо разрешений появился третий этаж. При этом работы провели с нарушением градостроительных норм и правил.

«В незаконно возведенном мансардном этаже были обустроены офисы, - рассказал глава ведомства. - За счет реконструкции площадь здания увеличилась на 299 квадратных метров».

По его словам, в документах строение записано как двухэтажное. Но на деле инспекторы увидели трехэтажную постройку площадью 773,6 квадратного метра.

«Вопрос рассмотрели в судебном порядке, где надстройку признали самовольной», - уточнил Бобров.

Собственник здания добровольно исполнил судебное решение и разобрал незаконную мансарду. На сегодня демонтаж полностью завершен. Параметры здания теперь вновь соответствуют технической документации.