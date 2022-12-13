Улыбчивый контролер Нина Бандур отметила свой день рождения в компании пассажиров на станции "Опалиха" в Подмосковье Фото: кадр с видео

Нина Бандур работает контролером на железнодорожной станции. Каждый день мимо нее проходят тысячи пассажиров и всех их она старается встречать с улыбкой. Ни погода, ни личные неурядицы или усталость не являются аргументом, чтобы не улыбнуться или не сказать доброе слово.

Прославилась Нина Михайловна в 2018 году, когда еще работала в Нахабино, теперь трудится на станции «Опалиха». 12 декабря, у самого приветливого контролера день рождения.

Нина Бандур отметила свой день рождения. Фото: предоставлено очевидцами

Благодарные пассажиры с самого утра идут с цветами, несут сладости и просто останавливаются, чтобы сказать несколько добрых и теплых слов в ее адрес.

- Мы очень уважаем и любим этого светлого человека, - делится житель Иван Сергеев.

Утро началось для Нины Ивановны с сюрприза: ее поздравили коллективно, а те, кто не успел, подходили лично.

Любимому контролеру приносили цветы, конфеты и просто говорили добрые слова

Для женщины такое внимание не впервые, каждый год вежливого контролера спешат поздравить неравнодушные пассажиры, но каждый год она не может сдержать слез радости, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

- Ребята, у меня просто нет слов. Вы самые лучшие у меня, - благодарила жителей Бандур