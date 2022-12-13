Москвичей предупредили о лжесотрудниках Роспотребнадзора, собирающих деньги для участников СВО

Мошенники от имени сотрудников Роспотребнадзора собирают деньги под видом помощи военным Фото: Shutterstock

Москвичей предупредили о мошенниках, которые под видом сотрудников Роспотребнадзора якобы собирают материальную помощь для бойцов, участвующих в СВО. Аферисты совершают неправомерные действия в отношении ИП и юридических лиц, сообщили сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Горожан привязывают быть осторожными и бдительными. От должностных лиц органов Роспотребнадзора никогда не будут поступать предложения по сбору финансовых средств. Жителей столицы, столкнувшихся с мошенниками, просят обращаться в правоохранительные органы.

«Подобного рода действия носят незаконный характер и направлены на подрыв авторитета федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора, и Управления Роспотребнадзора по городу Москве, в частности», — подчеркнули в управлении.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве перед судом предстанут мошенники, обманувшие более 240 человек на 4 млн рублей. Злоумышленники продавали некачественную электронику – телефоны и наушники.