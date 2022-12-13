Для будущей станции метро «Физтех» наполовину готовы основные конструкции

Дизайн-проект станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. Рендеры Москомархитектуры. Источник: stroi.mos.ru

От «Селигерской» до «Физтеха» в поселке Северный - такой маршрут сегодня прокладывают строители на Люблинско-Дмитровской линии метро. Он пройдёт вдоль Дмитровского шоссе. На этом отрезке длиной шесть километров появятся три станции - «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв рассказал подробнее о создании одной из них.

«Для «Физтеха» устройство монолитных железобетонных конструкций станционного комплекса выполнено наполовину, - сообщил заммэра. - Сюда входит сооружение свода платформенной части, лотков и стен вестибюлей, оборотные тупики вместе с тягово-понизительной подстанцией».

По его словам, на будущей станции мелкого заложения разместится платформа-«остров». По проекту «Физтех» задумана в виде классического подземного односвода. Такое сегодня встретишь в московском метро нечасто. Пассажиры смогут пользоваться на станции двумя подземными вестибюлями с выходами к Дмитровскому шоссе и жилым домам района Северный.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков уточнил, что специально для этого проекта разработали механизированную передвижную опалубку. Это позволяет оптимизировать все операции при сооружении свода станции. Параллельно специалисты укладывают путевой бетон в перегонных тоннелях по всему новому маршруту Люблинско-Дмитровской линии. Работы уже выполнены наполовину.

ВАЖНО

Пассажиры смогут прокатиться по новому участку салатовой ветки ориентировочно во второй половине 2023 года. Поездки по городу ускорятся прежде всего для жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и поселка Северный. В пути они будут экономить до 20 минут.

Комфортнее станет и на соседних крупных автомагистралях города, в первую очередь на Дмитровском шоссе. А в подземке разгрузятся северные отрезки таких линий, как Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая.